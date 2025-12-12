Slušaj vest

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je za dve pozicije i na danas objavljenoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) zauzima 33. mesto.

Srbija na 33. poziciji ima 1.651,845 bodova.

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije Foto: Fss, Starsport

Prva na listi je i dalje reprezentacija Španije, a slede je Sjedinjene Američke Države i selekcija Nemačke koja je napredovala za dva mesta.

Do desete pozicije su još i Engleska, Švedska, Brazil, Francuska, Japan, Južna Koreja i Kanada.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalPOBEDA SRPSKIH FUDBALERKI: Češka poražena u prijateljskom meču
fss.jpg
FudbalKUGLICE SU TAKO ODLUČILE! Fudbalerke Srbije u grupi sa Švedskom, Italijom i Danskom u A diviziji kvalifikacija za SP
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije
FudbalLIDIJA STOJKANOVIĆ OBJAVILA SPISAK FUDBALERKI ZA SLOVENIJU: Dve debitantkinje, ali i proverene snage!
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije
FudbalPLJUŠTE ČESTITKE SA SVIH STRANA! Džajić, Piksi, Radujko... Svi su oduševljeni istorijskim uspehom ženskog srpskog fudbala!
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije

 BONUS VIDEO:

Piksi odlazi Izvor: Kurir