Fudbalerke Srbije nastavile su da napreduju
SVAKA ČAST
SRPKINJE NAPREDOVALE ZA DVE POZICIJE! Ženska fudbalska reprezentacija na 33. mestu FIFA rang liste
Slušaj vest
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je za dve pozicije i na danas objavljenoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) zauzima 33. mesto.
Srbija na 33. poziciji ima 1.651,845 bodova.
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije Foto: Fss, Starsport
Vidi galeriju
Prva na listi je i dalje reprezentacija Španije, a slede je Sjedinjene Američke Države i selekcija Nemačke koja je napredovala za dva mesta.
Do desete pozicije su još i Engleska, Švedska, Brazil, Francuska, Japan, Južna Koreja i Kanada.
Kurir sport / Sportske.net
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši