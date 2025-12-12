MOŽE LI DA SE OSTVARI?

Dibala bi, prema najnovijim informacijama, mogao da napusti Romu već tokom zimskog prelaznog roka. U klubu navodno više nije zadovoljan saradnjom sa trenerom Đanpjerom Gasperinijem, pa se sve češće govori o mogućem razlazu.

Najozbiljniji kandidat da ga dovede jeste Boka Juniors, klub koji se nada dolasku jedne zvezde evropskog fudbala. Priča dobija dodatnu težinu jer se Dibalina želja da zaigra na kultnoj "Bombonjeri" sve više spominje među argentinskim novinarima.

Pored toga, u Boki nastupa i njegov blizak prijatelj iz reprezentacije, Leandro Paredes, što dodatno vuče Dibalu da napravi veliki korak.

Roma je svesna situacije, ugovor Argentinca traje do 30. juna 2026. godine, a za sada ne postoje jasni nagoveštaji produžetka saradnje. Upravo zato rimski klub razmatra opciju da već u januaru prihvati ponudu i izbegne da kasnije izgubi igrača bez adekvatne nadoknade.

Argentinski gigant već priprema teren za spektakularan transfer, a sve ukazuje na to da je i sam Dibala spreman da zatvori evropsku etapu i ponovo zaigra pred domaćom publikom.

