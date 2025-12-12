Slušaj vest

Fudbaleri "stare dame" dočekuju OFK Beograd u subotu od 16:30, što je ujedno i poslednja utakmica na „Karađorđu“ u 2025. godini, stoga je uprava kluba odlučila da otvori kapije i pozove navijače da dođu u što većem broju.

Utakmica 19. kola stiže nakon što je Vojvodina kao gost pobedila Crvenu zvezdu rezultatom 1:0.

- Utakmica protiv OFK Beograda posle meča u Beogradu ima veliki značaj za klub i za sve nas. Jednostavno, imali smo jedno loše iskustvo posle prve utakmice protiv Crvene zvezde, kada smo posle pobede, tri dana kasnije izgubili od IMT-a. Mislim da smo naučili lekciju i da nećemo dozvoliti da sada uđemo tako u utakmicu. Taj poraz nas čini budnim da jednostavno tako nešto više ne dozvolimo. Olakšavajuća okolnost je što smo sada imali više dana za pripremu ove utakmice, nego što je bilo pred IMT. Što se tiče OFK Beograda, u pitanju je odlična ekipa, iako su u nekim mečevima malo zakazali. Čeka nas jedna i više nego dobra utakmica. Mi smo spremni, nemamo kadrovskih problema, osim što je Crnomarković dobio stomačni virus, videćemo kakav će biti na dan utakmice. Očekujte najjači sastav i daćemo sve od sebe da obradujemo novosadsku publiku. Ja ovom prilikom i pozivam navijače da se okupe u što većem broju, jer je ovo poslednja utakmica u Novom Sadu. Uz njihovu pomoć možemo do nove pobede, koja bi nam bila od velikog značaja pred nastavak prvenstva i da u pauzu uđemo opuštenije i sa voljom i željom da se i na proleće borimo za što bolji plasman. Imamo ogromnu želju da istrajemo u svemu tome - rekao je Miroslav Tanjga, a preneo je klupski sajt.

Tanjga ne želi da se sada priča o borbi za titulu, već ističe da Vojvodina ide korak po korak ka prvom cilju, a to je plasman u Evropu .

- Mi smo prošle godine bili u zaostatku između 16 i 20 bodova, a sada smo na četiri boda. Normalno je da bodovni saldo nameće takva razmišljanja. Ali, više puta sam govorio da o tome možemo da pričamo tek tamo pet, šest kola pre kraja. Ovo sada je iluzorno pričati. Nama je cilj da izborimo plasman u Evropu. Prvenstvo je dugo i ne smemo da poletimo posle pobeda nad Crvenom zvezdom i nova tri boda. Od toga se ne živi. Videli smo da nam se desio IMT, koji nas je tada otreznio. Na visok plasman možemo da gledamo pred kraj, kada budemo videli kako ćemo odigrati do kraja prvenstva, pred plej-of. Atmosfera u svlačionici je odlična. U poslednjih devet utakmica imamo sedam pobeda, nama nedostaje još šest bodova da izjednačimo učinak iz prošlog prvenstva, a pred nama je još 15 utakmica. U fudbalu se živi od nedelje do nedelje i tako moramo da razmišljamo, da osvajamo bodove. Decembar je mesec slavlja, zadovoljstva i ne treba da pokvarimo sada nešto, jer nam je sve sada na dohvat ruke. Moramo da damo sve od sebe i taj stav je najbitniji i mi se držimo toga - naglasio je Tanjga.

Lazar Nikolić je podvukao značaj pobeda nad Crvenom zvezdom.

- Pobediti Crvenu zvezdu u 38 dana dva puta velika je stvar za klub. Sigurno da je i nama igračima poraslo samopouzdanje, ali znamo kakav je OFK Beograd. Imaju odličnog trenera, igraju ofanzivan fudbal, ali verujem da uz pomoć navijača da ćemo ostvariti naš cilj i osvojiti nova tri boda. Atmosfera posle toliko pobeda je sjajna i nećemo dozvoliti da ponovimo grešku kao protiv IMT-a - rekao je Lazar Nikolić.

