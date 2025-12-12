Brazilac Igor Tijago je dobio priznanje od strane Premijer lige.
VELIKO PRIZNANJE OTIŠLO U NEOČEKIVANE RUKE! Poznato ko je bio najbolji fudbaler Premijer lige
Fudbaler Brentforda Igor Tijago proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u novembru, saopšteno je na sajtu takmičenja.
Brazilski napadač je na četiri utakmice u novembru postigao pet golova, pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrača meseca Premijer lige.
On je takođe je i prvi fudbaler Brentforda koji je dobio ovo priznanje.
Brentford je u tom periodu upisao dve pobede i dva poraza, a trenutno se nalazi na 14. mestu na tabeli Premijer lige sa 19 bodova.
