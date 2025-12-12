Slušaj vest

Antonio Gonzales Alvarez je bio prvi čovek iz Malage koji je nosio dres fudbalske reprezentacije Španije, a to se dogodilo 30. oktobra 1960. godine protiv Austrije na poznatom stadionu "Prater" zajedno sa nekoliko čuvenih igrača iz te generacije poput Luisa del Sola, Čusa Peredu, Alfreda di Stefana...

Čuzo je u Atletiko Madrid stigao sa svega 17 godina.

Sa crveno-belima je odigrao i polufinale Kupa šampiona protiv Real Madrida, koji je tada bio prvak Evrope. Čuzo je postigao gol na Bernabeuu u dvomeču koji je na kraju odlučen trećom, dramatičnom utakmicom majstorice koja je pripala Madriđanima. Za taj duel imali su premiju od 50.000 pezeta, što je za to vreme bio ozbiljan novac.

Sa Atletikom iz Madrida osvojio je dva Kupa kralja (oba puta pobedom protiv Real Madrida na Bernabeuu) i još jedan trofej, Kup pobednika kupova (protiv Fiorentine).