Slušaj vest

FK Crvena zvezda mogli bi da dobije veliko pojačanje u zimskom prelaznom roku!

Prema pisanjima "Mozzart sport-a", na "stadion Rajko Mitić" mogao bi da se vrati štoper Strahinja Eraković.

Strahinja Eraković, Zenit Foto: www.fc-zenit.ru

Srpski reprezentativac ove sezone kuburi sa minutažom u redovima Zenita, gde je stigao 2023. godine, i gde je na početku bio standardan u startnoj postavi.

Želja rukovodstva Crvene zvezde postoji, a srpki defanzivac bi eventualnim povratkom u redove crveno-belog tima dobio preko potrebnu minutažu.

