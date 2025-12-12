Slušaj vest

U dosadašnjem delu Lige Evrope, golman Crvene zvezdeMateus beležio je sjajne partije, a da se nalazi u odličnoj formi je potvrdio i na meču protiv Šturma.

Na tri poslednje evropske utakmice protiv Lila, ekipe FCSB i Šturma Zvezda je zabeležila tri pobede bez primljenog gola, a Mateus je upisao tri uzastopna "klin šita".

Foto galerija iz Graca Foto: Kurir Sport

Sjajne intervencije brazilskog čuvara mreže i kontrola prostora pred golom omogućili su ekipi da zadrži stabilnost i samopouzdanje u najzahtevnijim momentima.

Svaka intervencija Mateusa u dosadašnjem delu takmičenja je doprinela čvrstini odbrambene linije i dodatno motivisala crveno-bele.

Posebno je značajno istaći da se u Ligi Evrope ispred Mateusa nalaze samo golmani Liona, Brage i Viktorije Plzenj sa četiri “klin šita”.

Pomenuti statistički podatak potvrđuje značaj Mateusa za naš tim, kao i da je jedan od najpouzdanijih golmana na evropskoj sceni i istinski oslonac Zvezdine odbrane.

