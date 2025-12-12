Slušaj vest

Slovenački predstavnik Celje doživelo je ubedljiv poraz na gostovanju Rijeci u Ligi Evrope, a posle meča je trener ovog kluba Albert Rijera održao zanimljivu konferenciju.

Podsetimo, Rijera do nedavno bio velika želja Crvene zvezde, međutim, do saradnje nije došlo...

Albert Rijera

Osim osvrta na sam susret, pošto je poznat njegov rivalitet sa Viktorom Sančesom, dok je on vodio ljubljansku Olimpiju, Španac nije propustio priliku da odgovori Radenku Mijatoviću, predsedniku Fudbalskog saveza Slovenije.

Naime, Mijatović je odbacio mogućnost da Rijera preuzme Zmajčeke:

- Rijera je upravo produžio ugovor sa svojim klubom na duži period i jako mi je čudno da paralelno sa klupskom želi da ima i selektorsku karijeru na klupi Slovenije. Kao neki ‘posao sa strane’. Selektorska funkcija je jako ozbiljan i odgovoran posao koji ne može biti dodatni posao. Imam veliko poštovanje za Rijeru kao trenera i za sve što je sa svojom trenerskom filozofijom doneo slovenačkom fudbalu. Bio bi odgovarajući kandidat za selektorsku funkciju, ali ne pod ovim uslovima. Ta inicijativa o duplom poslu je potekla iz njegovog kluba i deluje jako neozbiljno. Ili oni ne poznaju prirodu selektorskog posla i odgovornost koji on nosi sa sobom ili ta inicijativa ima neke druge motive i cilj. Zaista neozbiljan i neprimeren pristup - rekao je Mijatović.

Španac je imao spreman odgovor!

- Da li stvarno mislite da nisam spreman za taj posao? Da ne mogu? Znam da mogu, inače ne bih ni pričao o tome. Ozbiljan sam kada ovo kažem. Ako FS Slovenije misli da nisam pravi čovek za taj posao, nema problema. Ali, kada nešto kažem, to je zato što sam 100 odsto ubeđen u to. Ne 90 već 100 odsto! Neće biti boljeg momenta od ovog. Kada vam budem otišao u Nemačku ili Španiju, biće kasno - rekao je Rijera i dodao:

- Poznajem ambijent, poznajem igrače. Devetoricu aktuelnih reprezentativaca sam trenirao u klubu. Vidim neke stvari pozitivno, ali nisam ja taj koji odlučuje. Ozbiljan sam čovek, posvećen poslu i znam kako i na koji način mogu da pomognem. Verujte mi, poznajem aktuelnu situaciju. Boljeg momenta od ovog neće biti. Razumem i situaciju da su reprezentaciju Slovenije uvek trenirali domaći treneri. Da li sam dostupan? Moj predsednik je već rekao ‘da’, tako da... Lako bih prihvatio taj izazov jer volim ovaj posao. Ali, poštovaću svaku odluku. Više sam nego srećan u mom klubu - zaključio je Rijera.

