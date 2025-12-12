Slušaj vest

Grčki stručnjak Takis Lemonis novi je trener Radničkog iz Niša.

1/9 Vidi galeriju Radnički Niš 2024-2025 Foto: Starsport

Dolazak nekadašnjeg trenera Olimpijakosa iznenadio je mnoge u Srbiji, a i on sam se iznenadio i to pozitivno.

Svakako pozitivno iznenađenje, da trener sa takvim renomeom i silnim titulama u Grčkoj sa Olimpijakosom, dođe u Srbiju.

Ponajviše pravilom "bonusa", koje nalaže da u svakom timu je potrebno da od starta budu igrači mlađi od 22 godine.

"Želim da kažem da me je ovih dana okupiralo razmišljanje o pravili bonus igrača. To je za mene potuno nova stvar, prvi put se susrećem sa tim. Sada razmišljam kako da ih koristim, ali mislim da je to jako dobro za srpski fudbal", rekao je Lemonis.

Posla će na "Čairu", još kako, biti.

“Slažem se, to jeste moj prvi utisak – da mi je dan prekratak sa samo 24 časa. Šalu na stranu, moj staf radi veoma naporno da pripremi ovu prvu utakmicu. Prvi utisci su da svi u klubu, od uprave, preko Gorana (sportski direktor Stojiljković, prim. aut), do svih zaposlenih ovde na stadionu, pokušavaju da mi pomognu oko svega što mi je potrebno. Takođe, volja igrača na prvom treningu ulinila me je zadovoljnim. Ali, razumete i sami da utakmice tek dolaze, a to je najvažnije. Za sada, deluje da idemo u pravom smeru".

“Dok ne ispunite zadati takmičarski cilj, svaka utakmica je jednako bitna. Igrao sam već krucijalne mečeve kao trener, na primer, ako pobedim, moj tim osvaja titulu, ako odigram nerešeno, ništa od titule. Bio sam baš u takvoj situaciji! U fudbalu je uvek neka teška situacija, ništa nije lako, tako da je ovo nekako normalno za mene.”

Lemonis će na klupi Radničkog debitovati u nedelju od 17 časova u Novom Pazaru.

"To je deo mog posla, da analiziram protivnika, ali sam analizirao i moj tim, kako smo igrali do sada. Poslednja dva dana, ja i moj staf radili smo veoma naporno da nađemo sve o Novom Pazaru. Mi se spremamo baš sada, posle ovog razgovora, da analiziramo sa igračima video, da radimo na načinu na koji ćemo igrati. Obično volim da moj tim diktira ritam i stil ige, ali na terenu potoji i onaj drugi. Probaćemo svakako".

Šta bi to prvo želeo da promeni ili nešto novo implementira u igri svog novog tima?

"Kada preuzimaš ovaj posao, nije toliko važno šta misliš o formaciji, već da što brže saznaš šta to imaš u svojim rukama. Igrači, njihove karakteristike... Kada dobijem te odgovore, biće mi lakše da pričam o filozofiji igre, stilu, sistemu. Sada istražujem moje igrače. Dobro je za mene da imamo dve utakmice pa pauzu, pripremni period, tada ćemo raditi više na stvarima koje verujem da su u skladu sa karakteristikama mojih igrača", poručio je Takis Lemonis.