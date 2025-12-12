Slušaj vest

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je pred utakmicu 19. kola Superlige Srbije da utakmica protiv OFK Beograda ima veliki značaj i dodao da njegova ekipa mora da bude oprezna.

Fudbaleri Vojvodine dočekaće u subotu od 16.30 časova OFK Beograd na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu, uz bespaltan ulaz.

"Imali smo loše iskustvo posle prve utakmice protiv Crvene zvezde, kada smo posle pobede, tri dana kasnije izgubili od IMT-a. Mislim da smo naučili lekciju i da nećemo dozvoliti da sada udjemo tako u utakmicu. Taj poraz nas čini budnim da jednostavno tako nešto više ne dozvolimo", rekao je Tanjga, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da je očekuje dobru utakmicu, kao i da će njegova ekipa dati sve od sebe da obraduje navijače.

"Što se tiče OFK Beograda, u pitanju je odlična ekipa, iako su u nekim mečevima malo zakazali. Mi smo spremni, nemamo kadrovskih problema, osim što je Crnomarković dobio stomačni virus, videćemo kakav će biti na dan utakmice. Očekujte najjači sastav", izjavio je trener Vojvodine.

Tanjga je rekao da ne želi da priča o borbi za titulu i dodao da Vojvodina ima cilj da izbori plasman u evropska takmičenja.

"Normalno je da bodovni saldo nameće takva razmišljanja. U poslednjih devet utakmica imamo sedam pobeda, nama nedostaje još šest bodova da izjednačimo učinak iz prošlog prvenstva, a pred nama je još 12 utakmica. U fudbalu se živi od nedelje do nedelje i tako moramo da razmišljamo, da osvajamo bodove", poručio je Tanjga.

Vojvodina se nalazi na trećem mestu na tabeli Superlige sa 36 bodova, dok je OFK Beograd na osmoj poziciji sa 24.

Tanjug