Srpski napadač Aleksandar Mitrović letos je iz Al Ahlija prešao u redove Al Rajana, međutim, golgeter "orlova" bi uskoro mogao da se vrati u Saudijsku Arabiju.

Povrede su poremetile planove Mitrovića i kluba iz Dohe, pa bi kako piše “Al Raja”, najbolji strelac u dresu Orlova ikada, mogao da promeni sredinu već u januaru.

Aleksandar Mitrović Foto: NAUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia, Fayez Nureldine / AFP / Profimedia, SAMUELLO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mitrović je upisao svega četiri zvanična meča za Al Rajan, uz tri postignuta pogotka i dve asistencije, a poslednji nastup zabeležio je još prvog oktobra.

Spomenuti izvor navodi da je sve spremno za veliki povratak u Saudijsku Arabiju, te da Al Rajan trenutno vodi završne pregovore sa tamošnjim Al Ahlijem.

Aleksandar Mitrović posle poraza od Engleske Izvor: Kurir