Leota je na Instagramu objavila fotografiju koja je preko noći zapalila mreže - nežan, ali moćan kadar na kom novinarka, njena ćerkica i suprug, nemački golman Loris Karius ponosno drže ruke na trudničkom stomaku.

Komentari i česrtitke pršte sa svih strana, a mnogi tvrde da je Dileta izgleda "srećnija nego ikad" i da trudnoća samo dodatno naglašava njenu zavodljivu, prepoznatljivu lepotu.

Broj lajkova raste neverovatnom brzinom, a Leota ponovo dokazuje da je apsolutna kraljica društvenih mreža - sve što objavi postane hit.

Ljubavna priča Dilete i Lorisa od početka je punila naslovne strane. Par je venčanje održao u privatnosti, daleko od očiju javnosti, ali zato nisu skrivali najveću radost - rođenje njihove ćerke Airis.

Dileta Leota

Leota je prvi put postala mama u avgustu 2023. godine, a tada je otvoreno govorila koliko joj je majčinstvo promenilo život. Često je isticala da joj je Loris velika podrška, kao i da se potpuno pronašla u novoj ulozi.