Trener fudbalera Mančester junajteda Ruben Amorim rekao je danas da još ne zna da li će igrači Brajan Mbeumo, Amad Dijalo i Nusair Mazraui biti dostupni za predstojeću utakmicu protiv Bornmuta pre nego što napuste tim zbog Kupa afričkih nacija.

Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion

"I dalje razgovaramo sa nacionalnim timovima. Oni su ovde, treniraju i pokušavamo da pripremimo sve scenarije. Frustrirajuće je, ali istovremeno niko ne zna ko će igrati, tako da mislim da je to dobra stvar", rekao je Amorim.

Utakmica između Junajteda i Bornmuta u Premijer ligi na programu je u ponedeljak.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) je ovog meseca objavila da smanjuje obavezni period kada igrači moraju biti pušteni sa 14 na sedam dana pre početka turnira.

To znači da igrači moraju biti pušteni od ponedeljka, pre prve utakmice na turniru 21. decembra.

Igrači bi mogli biti odsutni i više od mesec dana, u zavisnosti od toga kako napreduju njihove reprezentacije. Finale Kupa afričkih nacija je zakazano za 18. januar.