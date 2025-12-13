Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dočekaće Napredak u subotu od 18.30 u Humskoj i pokušaće da slave, te da upišu nova tri boda u borbi za titulu.

Partizan u ovaj meč ulazi posle pobede protiv Radničkog u Kragujevcu (4:2), dok je Napredak u Kruševcu u prošlom kolu savladao Železničar (2:1).

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Partizan - Napredak? Partizan 50% Napredak 25% Niko, biće nerešeno 25%

