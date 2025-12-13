Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dočekaće Napredak u subotu od 18.30 u Humskoj i pokušaće da slave, te da upišu nova tri boda u borbi za titulu.

Partizan u ovaj meč ulazi posle pobede protiv Radničkog u Kragujevcu (4:2), dok je Napredak u Kruševcu u prošlom kolu savladao Železničar (2:1).

Radnički 1923 - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na Areni Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Partizan - Napredak?

Ne propustiteFudbalNASTAVLJA SE SUPER LIGA SRBIJE: Partizan dočekuje Napredak, Zvezda gostuje TSC-u
FK Partizan
FudbalSTOJAKOVIĆ PRED PARTIZAN - NAPREDAK: Velika je odgovornost biti na prvom mestu!
Nenad Stojaković
Fudbal"SVI ZNAJU ŠTA JE MOJA ŽELJA..." Jovan Milošević otkrio kako je Partizan prvi na tabeli i priznao gde želi da nastavi karijeru
Jovan Milošević
FudbalOVA TRANSFER "BOMBA" BI UZDRMALA SRPSKI FUDBAL! Partizan zainteresovan za bivšeg igrača Crvene zvezde?
cz.jpg

 BONUS VIDEO:

Grobari vređaju igrače Crvene zvezde Izvor: Kurir sport