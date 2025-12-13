Slušaj vest

Fudbaleri Lećea savladali su Pizu na otvaranju 15. kola Serije A rezultatom 1:0, a heroj ovog trijumfa bio je Srbin, Nikola Štulić.

Dete Partizana konačno je zablistalo u Seriji A i Štulić je pogodio za Leće posle skoro 900 minuta igre za ovaj klub.

1/4 Vidi galeriju Nikola Štulić, Leće Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gol je dao u 72. mnutu, za oduševljenje kako saigrača, tako i navijača.

Pogledajte gol Štulića i najzanimljivije detalje sa meča Leće - Piza:

Ekipa Lećea trenutno je 13. u Seriji A sa 16 osvojenih bodova, dok je Piza na poziciji 18 sa šest bodova manje.

BONUS VIDEO: