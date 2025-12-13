Slušaj vest

Na početku sezone, Crvena zvezda je bila apsolutni favorit za osvajanje Super lige Srbije, sa kvotom od 1,20, dok je Partizan imao skromnih 8,00. Međutim, tokom sezone situacija se značajno promenila.

Sada je kvota za Zvezdu 1,50, dok Partizan „hvata“ priključak sa kvotom 2,50. Ove promene jasno pokazuju da je borba za titulu sve neizvesnija i da crno-beli ozbiljno ulaze u trku za šampionsku titulu.

1/19 Vidi galeriju 177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ako trend nastavi ovako, Super liga bi mogla da ponudi veliko, veliko iznenađenje – i navijači Partizana mogu sanjati o povratku prestižnog trofeja u Humsku.

Naravno, svima je jasno da se i dalje o svemu pita Crvena zvezda. Daleko veći kvaltitet imaju crveno-beli, ali to još nisu potvrdili na terenu.

Pošto ima još dosta da se igra - realno je očekivati da Zvezda krene sa mnogo boljim igrama i serijom pobeda.