"NEĆEMO DA SPUŠTAMO TENZIJE" Srbin zablistao u Seriji A, pa otvorio dušu: "Nismo smeli da izgubimo!"
Fudbaleri Lećea savladali su Pizu na otvaranju 15. kola Serije A rezultatom 1:0, a heroj ovog trijumfa bio je Srbin, Nikola Štulić.
Dete Partizana konačno je zablistalo u Seriji A i Štulić je pogodio za Leće posle skoro 900 minuta igre za ovaj klub. Posle meča Štulić nije krio zadovoljstvo.
- Veoma smo srećni zbog ove pobede. Lično moram da se zahvalim sportskom direktoru i treneru jer su mi ukazali poverenje iako do večeras još nisam postigao gol. Zaista sam presrećan što sam ovde u Lećeu, ekipa mi mnogo pomaže, a ja sam uvek spreman da pomognem svima kako bismo izborili opstanak. Znali smo da je ovo bio direktan duel koji nismo smeli da izgubimo. Pobedili smo i tabela sada počinje da izgleda bolje. Moramo da nastavimo ovako, bez spuštanja tenzije - rekao je Štulić.
Srpski napadač gol je dao u 72. mnutu, za oduševljenje kako saigrača, tako i navijača.
Pogledajte gol Štulića i najzanimljivije detalje sa meča Leće - Piza:
Ekipa Lećea trenutno je 13. u Seriji A sa 16 osvojenih bodova, dok je Piza na poziciji 18 sa šest bodova manje.
BONUS VIDEO: