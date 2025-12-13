- Veoma smo srećni zbog ove pobede. Lično moram da se zahvalim sportskom direktoru i treneru jer su mi ukazali poverenje iako do večeras još nisam postigao gol. Zaista sam presrećan što sam ovde u Lećeu, ekipa mi mnogo pomaže, a ja sam uvek spreman da pomognem svima kako bismo izborili opstanak. Znali smo da je ovo bio direktan duel koji nismo smeli da izgubimo. Pobedili smo i tabela sada počinje da izgleda bolje. Moramo da nastavimo ovako, bez spuštanja tenzije - rekao je Štulić.