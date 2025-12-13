Slušaj vest

Saradnja između francuskog štopera Dajoa Upamekana i Bajerna iz Minhena će se najverovatnije završiti na kraju ove sezone, prenose nemački mediji.

"Stub" odbrane šampiona Nemačke ulazi u poslednjih šest meseci ugovora i u uvom trenutku su mnogo veće šanse da ga od sledeće sezone gledamo u dresu nekog drugog kluba.

On traži godišnju platu od 16 miliona evra, ali uprava Bajerna nije baš spremna da prihvati te uslove.

Za Upamekanove usluge zainteresovani su Real Madrid i Pari Sen Žermen i oni su dobili jasan signal da krenu u poteru za ovim igračem.

Bajern, sa druge strane, ne časi ni časa, jasno mu je da će Upamekano otići i već smo pisali juče da će pokušati da pokvari planove Liverpula i dovede štopera Kristal Palasa Marka Guehija.

Njegova vrednost na tržištu iznosi 60 miliona evra.

Ove sezone odigrao je 20 mečeva.

Upamekano je u Bajern prešao 2021. godine iz Lajpciga, a za reprezentaciju Francuske je, do sada, odigrao 35 utakmica.

