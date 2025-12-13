Slušaj vest

Kriptovalutna kompanija Teter saopštila je da je podnela obavezujuću ponudu u gotovini za kupovinu većinskog paketa akcija fudbalskog kluba Juventus, koji je u vlasništvu holdinga Eksor, kontrolisanog od strane porodice Anjeli.

Prema navodima italijanskih medija, Teter je ponudio cenu od 2,66 evra po akciji, što ukupno iznosi oko 1.100.000.000 evra za 65,4 odsto akcija Juventusa koje trenutno drži Eksor.

U slučaju realizacije transakcije, Teter planira da uputi javnu ponudu za preostale akcije po istoj ceni, s ciljem preuzimanja potpunog vlasništva nad klubom.

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović, sezona 2025-2026 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Tano Pecoraro / LaPresse / Profimedia, Roberto Tommasini / Alamy / Profimedia

Teter je u februaru 2025. godine kupio manjinski udeo u Juventusu, a u aprilu je povećao svoj paket na 10,12 odsto akcija, uz 6,18 odsto glasačkih prava.

Iz kompanije je saopšteno da je ponuda u potpunosti finansirana sopstvenim kapitalom i da je uslovljena regulatornim odobrenjima.

U saopštenju se navodi da je Teter spreman da, nakon eventualnog preuzimanja, investira dodatnu 1.000.000.000 evra u podršku i razvoj kluba.

Juventus je u vlasništvu porodice Anjeli od 1923. godine.

Dalji koraci zavisiće od odluke Eksora, potpisivanja konačne dokumentacije i dobijanja potrebnih regulatornih saglasnosti.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: