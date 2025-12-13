Slušaj vest

Fudbalski savez Brazila računa na Karla Anćelotija na duže staze i ponudio je slavnom italijanskom stručnjaku da ostane selektor reprezentacije do Mundijala 2030. godine.

Španski "Diario" piše da bi u slučaju dogovora Anćeloti postao najplaćeniji selektor na svetu, jer bi još veću platu od sadašnje, koja iznosi 10.000.000 evra godišnje.

Iako Italijan još ništa konkretno nije uradio na klupi Brazila, čelnici Saveza su oduševljeni filozofijom, metodama i rezultatima rada jednog od najtrofejnijih fudbalskih stručnjaka na svetu.

Od Anćelotija se očekuje mnogo na predstojećem Svetskom prvenstvu 2026. godine, a zna se da je za Brazil uspeh samo titula. Ova selekcija je pet puta bila prvak sveta, ali poslednji put davne 2002. godine, pa se sada svi nadaju da je došlo vreme za šestu titulu.

Ipak, bez obzira na mundijalski rezultat, Anćeloti ima opciju da ostane i napravi tim za 2030. godinu.

Da li će prihvatiti, ostaje da se vidi...

Podsetimo, Brazil će na Mundijalu 2026. godine igrati u grupi C, sa Marokom, Škotskom i Haitijem.

