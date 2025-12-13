Slušaj vest

Noć koju Republika Srpska i Banjaluka pamte, noć kada su izabrani najbolji sportisti Republike Srpske, ali i noć kada je Banjaluka dugim aplauzom pozdravila najdražeg gosta Veljka Paunovića, selektora Srbije. Čestitke, pozdravi, velike emocije, obostrane, ispunile su Banski dvor u Banjaluci, a prvi čovek srpske reprezentacije nije krio zahvalnost za srdačnu dobrodošlicu, lep prijem.

„Poštovani domaćini, uvaženi sportisti, treneri, članovi žirija, dragi gosti, prijatelji sporta. Čast mi je i zadovoljstvo što sam večeras sa vama, ovde u Banskom dvoru, na manifestaciji koja iz godine u godinu čuva tradiciju, nagrađuje sportska dostignuća i pruža inspiraciju mladim generacijama Republike Srpske. Moram ovom prilikom da pomenem ime čoveka koji je baš ovde u Banjaluci ostavio neizbrisiv trag i prošle sezone sa Borcem napravio senzacionalan uspeh u Ligi konferencija, a nije više među nama. Naravno, reč je o Mladenu Žižoviću koji je preminuo na utakmici u Lučanima i članovima njegove porodice želim još jednom da uputim izraze najdubljeg saučešća.

Imao sam priliku i ranije da dolazim u Banjaluku i svaki put osećam istu toplinu, energiju i iskrenu gostoljubivost. Banjaluka je sportski grad, grad prave emocije, i svaki dolazak ovde je za mene posebno iskustvo.

Ove večeri, pored toga što uručujemo priznanja, na prvom mestu slavimo ono najvažnije u sportu: rad, odricanje, veru, timski duh i pobede koje se ostvaruju, kako na terenu, tako i van njega. Svaki nagrađeni sportista nosi u sebi ne samo talenat, već i karakter. I u tome leži suština.

Kao selektor A reprezentacije Srbije osećam iskreno zadovoljstvo i ponos jer ne postoji kutak naše zemlje i regiona iz kojeg nemamo podršku, ali podrška iz Republike Srpske je nešto što se posebno oseća. Mi je čujemo pred svaku utakmicu, osetimo je u porukama, u navijanju, u atmosferi dok pevamo himnu. To je ogromna snaga koju nose naši momci, i hvala vam na tome.

Nikad ne zaboravljamo da je deo naše fudbalske porodice i vaš. Iz generacije koja je 2015. godine osvojila svet, koja nam je svima donela toliko radosti, nekoliko momaka je rodom iz Republike Srpske: Mijat Gaćinović, Srđan Babić… toj generaciji pripadaju i Mihajlo Ristić i Luka Jović…oni su primer kako zajednička sportska priča prelazi granice i spaja ljude.

Danas, kada gledamo budućnost fudbala i sporta u celini, vidimo mladost, entuzijazam i potencijal. Ako taj potencijal obojimo vrednostima koje ste večeras pokazali, poštenjem, timskim radom i poštovanjem, onda uspeh nije pitanje trenutka, već pitanje vremena.

Zato večeras, osim čestitki, želim da vam pošaljem još jednu poruku: nastavite da sanjate velike snove, jer oni koji sanjaju, oni i okupljaju, motivišu i menjaju one oko sebe.

Hvala vam na pozivu, hvala na časti što sam večeras sa vama. Osećam se ovde kao među svojima i znam da će svaki moj povratak u Banjaluku biti jednako lep i srdačan.

Čestitam svim laureatima i želim vam mnogo uspeha u godini koja dolazi. Živeli i srećno!“ pozdravio je prisutne selektor Srbije, Veljko Paunović i posebno Srđana Babića, koji se oporavlja od teške povrede ali je smogao snage da dođe na svečanost u Banjaluci.

Najbolji sportista Republike Srpske za 2025. godinu po mišljenju stručnog žirija, a u organizaciji Glasa Srpske je fudbaler banjalučkog Borca David Vuković. Sa odlukom stručnog žirija usaglasili su se i čitaoci Glasa Srpske jer je Vuković dobio najviše glasova na društvenim mrežama i SMS glasanju, pa mu je pripala i nagrada publike.

Fudbaleri Borca bili su apsolutni hit u evropskim takmičenjima, a njihov plasman u osminu finala oduševio je ne samo Banjaluku i Srpsku već i region. Veliki doprinos tim uspesima dao je upravo mladi fudbaler Vuković. Drugo mesto ove godine pripalo je teniseru Andreju Nediću. Prema odluci žirija treće mesto pripalo je odbojkašici Gacka Ani Gajić.

Pre devet godina Glas Srpske je odlučio da dodeli i posebnu nagradu „Najbolji sportista iz Republike Srpske“ kako bi nagradio one koji nastupaju van naših granica.

Džudista Nemanja Majdov bio je odličan i ove godine i peti put dobija ovu nagradu. Sjajni džudista iz Istočnog Sarajeva osvojio je bronzu na Grend slemu u Abu Dabiju, dok je postao i klupski vicešampion Evrope sa Crvenom zvezdom, gdje je u finalu ostvario tri pobede. Nagrada „Zlatno pero“ Limun Papić, namenjena najboljem sportskom novinaru – pripala je Aleksandru Koluniji.

Povelju za izuzetan poduhvat godine dobio je bokser Tomislav Vukomanović. Mladi takmičar je pokazao šta znači snaga volje u životu i da za njega nije bilo odustajanja. Od odrastanja u Domu za nezbrinutu djecu „Rada Vranješević“ došao je do dve profi titule, a ove godine je osvojio WBC Interkontinentalni srebrni pojas.

Nažalost ovu godinu je obeležila i velika tragedija. Fudbalski svet je ostao bez Mladena Žižovića, tvorca najvećih uspeha Borca na međunarodnoj sceni. Banjalučani su pod njegovim vođstvom došli do osmine finala Lige konferencije i oduševili fudbalsku Evropu.

Njegov prerani odlazak potresao je sve ljubitelje sporta. Plaketu je po želji porodice primio Veljko Puzigaća, a uručio mu je član žirija Saša Kajkut. Ove godine dodeljena je i plaketa za zlatni jubilej. Fudbalski klub Leotar je proslavio vek postojanja. Trebinjski klub je prvi šampion zajedničke lige BiH, bio je osvajač duple krune u Republici Srpskoj, a nastupao je i u evropskim takmičenjima.

U bivšoj Jugoslaviji je bio najdugovečniji urednik u Glasu Srpske – Darko Grabovac. Plaketu za najboljeg trenera u 2025. godini dobio je trener Bokserskog kluba Obilić kao i selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije Mirko Ždralo.

Plaketa za izuzetna dostignuća u paraolimpijskom sportu ove godine pripala je Aleksandru Đuriću, članu Odbojkaškog kluba invalida Banjaluka. Đurić je osvojio titulu i Kup Republike Srpske, dok je Banjaluka osvojila treće mesto u Evroligi.

Kao reprezentativac Srbije osvojio je 4. mesto na Evropskom prvenstvu u Đeru, gdje je proglašen za člana idealnog tima i to na poziciji server.

Plaketa za životno delo dodeljena je posthumno legendarnom bokseru i sjajnom sportskom radniku Dragomiru Draganu Bataru.

Plaketu za doprinos, razvoj i unapređenje specijalnih i paralelnih veza iz oblasti sporta Republike Srbije i Republike Srpske, pripala je Veljku Paunoviću, selektoru fudbalske reprezentacije Srbije.

