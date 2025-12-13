Slušaj vest

Totalni haos nastao je posle dolaska Lionela Mesija u Indiju kada se jedan, na papiru, lep događaj, pretvorio u katastrofu.

Mesi je trenutno na indijskoj turneji, ali je umesto aplauza i osmeha na stadionu u Kalkuti mogao da vidi neprijatne scene gde su besni i prevareni navijači demolirali stadion, lomili stolice i šta su stigli, a na kraju je reagovala i policija.

Čuveni Argentinac je stigao na stadion Solt Lejk, pozdravio prisutnih 80.000 ljudi, prošetao po terenu i napustio mesto događaja, sve za 20 minuta. To je iznerviralo navijače koji su platili veliki novac kako bi bili na stadionu, a na kraju Mesija nisu lepo ni videli.

Lionel Mesi u Indiji Foto: Debarchan Chatterjee/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Shubhajit Roy Karmakar / Alamy / Profimedia

- Platili smo 12.000 rupija što je oko 113 evra, a videli smo samo funkcionere i glumce oko Mesija… Zašto su nas onda zvali - ogorčeno je rekao jedan navijač pred kamerama agencije ANI.

Fotografije i snimci događaja prikazali su navijače koji su izgubili kontrolu i iskalili bes, te se stadion pretvorio u ratnu zonu.

Pogledajte i sami kako je sve izgledalo:

Mesi planira da turneju po Indiji nastavi sa stajalištima u Hiderabadu, Bombaju i Nju Delhiju. Pored nastupa i koncerata, omladinskih fudbalskih klinika i humanitarnih događaja, argentinski as je virtuelno otkrio statuu visoku 21 metar u njegovu čast, novi spomenik koji Kalkuta podiže modernom heroju iz Argentine.

