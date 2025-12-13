Otac Zvezdana Terzića, Jovan Terzić (1941), je preminuo
PREMINUO OTAC ZVEZDANA TERZIĆA: Tuga u domu generalnog direktora Crvene zvezde
Tužne vesti stigle su iz doma porodice Terzić.
Otac generalnog direktora Crvene zvezde, Zvezdana Terzića, Jovan Terzić (1941), je preminuo, a ovu vest preneo je Sportal na svom sajtu.
Isti izvor navodi kako je prema dostupnim informacijama, Jovan Terzić u poslednje vreme imao zdravstvenih problema, borio se koliko je mogao, ali je na kraju bolest bila jača.
Datum i mesto sahrane Jovana Terzića biće naknadno objavljeni.
