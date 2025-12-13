Slušaj vest

Fudbaler Arsenala Gabrijel Žezus nalazi se među napadačima koji se dovode u vezu sa prelaskom u Milan tokom januarskog prelaznog roka, prenosi Korijere delo Sport.

Kako navodi isti izvor, Milan će u zimskom periodu tražiti novog centralnog napadača, a Žezus je jedno od imena na spisku, uz Džošuu Zirkzea iz Mančester junajteda, Niklasa Filkruga iz Vest Hema i Andreu Pinamontija iz Sasuola, koji je ponikao u Interu.

Prema pisanju italijanskih medija, vlasnici Milana nisu spremni na veliko ulaganje u januaru, ali bi eventualni odlasci Santjaga Himeneza i Rubena Loftus-Čika mogli da obezbede sredstva za dovođenje novog napadača.

Ipak, prema informacijama iz Italije, Himenez trenutno ne razmatra odlazak iz kluba tokom zime.

Ukoliko bi došlo do promene u toj situaciji, Žezus bi bio jedna od opcija za Milan.

Gabrijel Žesus Foto: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia, Federico Pestellini / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Brazilski napadač se nedavno vratio posle povrede i želi veću minutažu u drugom delu sezone, što mu u Arsenalu možda neće biti zagarantovano zbog konkurencije u timu Mikela Artete.

Prema navodima Korijerea delo Sporta, Žezus želi da se izbori za povratak u reprezentaciju Brazila uoči Svetskog prvenstva 2026. godine, zbog čega mu je prioritet redovno igranje.

Navodi se i da bi od januara do kraja sezone zarađivao nešto više od 3.000.000 evra.

Ugovor Gabrijela Žezusa sa Arsenalom važi do juna 2027. godine.

Kurir sport / Sportske.net

