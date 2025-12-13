Čukarički je poveo, ali je Radnik uspeo da stigne do boda
SUPER LIGA SRBIJE
PODELA BODOVA NA BANOVOM BRDU: Čukarički i Radnik odigrali nerešeno
Fudbaleri Čukaričkog i Radnika odigrali su nerešeno 1:1 u meču 19. kola Superlige Srbije koji je odigran na Banovom brdu.
Abubakar Sise je u 23. minutu doveo domaće u vođstvo, a izjednačio je Daglas Ovusu iz penala u 80. minutu.
Čukarički - Radnik Surdulica Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Čukarički je sad šesti sa 27 bodova i utakmicom manje, Radnik je sedmi sa 26.
Brđani će u sredu, u zaostalom meču, gostovati Radničkom u Kragujevcu, dok će Radnik sledećeg vikenda dočekati Novi Pazar.
Radnik Surdulica
