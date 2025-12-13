Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog i Radnika odigrali su nerešeno 1:1 u meču 19. kola Superlige Srbije koji je odigran na Banovom brdu.

Abubakar Sise je u 23. minutu doveo domaće u vođstvo, a izjednačio je Daglas Ovusu iz penala u 80. minutu.

1/6 Vidi galeriju Čukarički - Radnik Surdulica Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Čukarički je sad šesti sa 27 bodova i utakmicom manje, Radnik je sedmi sa 26.

Brđani će u sredu, u zaostalom meču, gostovati Radničkom u Kragujevcu, dok će Radnik sledećeg vikenda dočekati Novi Pazar.

BONUS VIDEO:

Čukarički Partizan Izvor: Kurir