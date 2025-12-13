Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca i Javora podelili su bodove u 19. kolu Superlige Srbije - 1:1.

Gosti iz Ivanjice su prekinuli seriju od dva vezana poraza i uspeli su da dođu do važnog boda u srcu Šumadije.

Radnički je poveo na ovom meču preko Soklera, koji nastavlja da opravdava epitet pojačanja. Iskoristio je Slovenac grešku Vasiljevića i bez problema pogodio mrežu.

Morao je Javor da se trgne i krene angažovanije ka golu Kragujevčana. I uspeli su posle prekida da dođu do pogotka. Sabo je uputio dobar centaršut posle kornera, a Dukure je bio najviši u skoku i savladao Lijeskića.

Pokušavao je Radnički u nastavku da dođe do nove prednosti i tri boda, ali nisu uspeli ozbiljnije da ugroze Vasiljevića do kraja susreta.

