Kako i svaka priča o jednom fudbalskom velikanu sa početka 20. veka ne sme biti neobična, tako i tužna sudbina ovog fudbalskog velemajstora nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Garinča je rođen sa deformisanom kičmom, šest centimetara kraćom i krivom levom nogom i izgledao je kao dete koje će se boriti za život. Ali taj život je imao i svoje blistave momente.

Nadimak Garinča dala mu je sestra, po maloj ptici koju mi zovemo carić, a opisivala je i njegov izgled i temperament.

Manji od ostale dece, nesrećno građen, bolešljiv, ovaj dečak je poput svojih vršnjaka uživao gledajući fudbal. Uskoro je usledila prva prilika, prvi kontakt sa loptom i svima je bilo jasno - zvezde je bila rođena! Talentovaniji i spretniji od ostalih nikako nije mogao da prođe neprimećeno - svi fudbalski menadžeri su odlično znali ko je Garinča.

A Garinča je bio kao što nikada niko nije i - neće!

Bio je siromah koji je fudbalskom svetu mogao da pruži neponovljive partije, divio mu se svako ko ga je bar jednom video.

"Garinča je bio neverovatan igrač, jedan od najboljih svih vremena. Mogao je sa loptom ono što niko drugi nije. Da nije njega bilo ja nikada ne bih osvojio tri svetska prvenstva,” rekao je Pele.

Fudbalska bajka je nažalost trajala kratko! Krenuo je stopama oca alkohličara, novac koji je zaradio radeći ono što najbolje ume trošio na skupa pića i lake žene - protivnike je lako savladao, ali gene nije.

Slabo i bolešljivo telo nije moglo mnogo da izdrži, a srce ga je izdalo 20. januara 1983. godine u 50-oj godini života.

Klupska karijera

1953. potpisuje za klub Botafogo iz Rio de Žaneira. Prvu utakmicu je odigrao 19. jula 1953. U toj utakmici postigao je tri gola u pobedi 6-3 protiv fudbalskog kluba Bonsuceso. Za Botafogo je odigrao 581 utakmicu i postigao 232 gola.

Igrao je još i za Korintians (1966), Portugesu (1967), Flamengo (1968-69), Olariju (1971-72) - svi iz Brazila i Atletiko junior (1968)- iz Kolumbije. Poslednji nastup kao igrač imao je na Božić 1982. godine.

Reprezentacija

Garinča je odigrao 60 utakmica za Brazil od 1955. do 1966, igrao je za "karioke" na Svetskim prvenstvima 1958, 1962. i 1966. godine.

Igrajući za reprezentaciju izgubio je samo jednu utakmicu (3-1 poraz od Mađarske) na Svetskom prvenstvu 1966. To mu je bila poslednja utakmica za Brazil.

Zanimljivo je da Brazil nikad nije izgubio utakmicu u kojoj su on i Pele zajedno igrali.