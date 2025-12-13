Slušaj vest

Prednost Atletiko Madridu doneo je Koke golom u 17. minutu, a izjednačenje Valensiji Lukas Beltran pogotkom u 63. minutu.

Pobedonosan gol za Atletiko Madrid postigao je Antoan Grizman u 74. minutu.

Oba tima su imala po jedan gol poništen zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije. Valensiji je u 34. minutu poništen pogodak Pepelua, dok je Atletiko Madridu u 78. minutu poništen gol Aleksandera Sorlota.

Atletiko Madrid je četvrti na tabeli sa 34 boda, dok Valensija zauzima 16. mesto sa 15 bodova.

Atletiko Madrid će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Đirone, dok će Valensija dočekati Majorku.

(Beta)