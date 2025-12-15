Slušaj vest

Malo je braće koji su igrali za Crvenu zvezdu i Partizan.

Oni stariji sećaju se Boška i Milka Đurovskog, Vladana i Gorana Milojevića, Ilije i Vladimira Ivića. Oni još stariji pamte braću Zvezdana i Srđana Čebinca.

Braća Milko i Boško Đurovski Foto: Privatna Arhiva

Turbulentna karijera

Danas na suprotnim stranama Topčiderskog brda ponovo su dva brata. Za Partizan igra stariji i poznatiji Milan Vukotić (23), dok je dve godine mlađi Balša Vukotić u razvojnom timu Crvene zvezde Grafičaru. Milan igra u veznom redu, dok je Balša levi bek.

Milan Vukotić imao je turbulentnu karijeru, iako ima samo 23 godine. Bio je jedan od najvećih talenata Crne Gore dok je bio polaznik omladinske škole Budućnosti. U to vreme partili su ga skauti Crvene zvezde, bili zainteresovani da ga dovedu u Beograd, ali je on savetan od nekih pogrešnih ljudi odlučio da prihvati poziv od zagrebačkog Dinama i umesto u Srbiju ode u Hrvatsku. Da je to bio katastrofalan potez po njega, pokazuje činjenica da je izgubio tri godine, koliko mu je trajao ugovor sa Dinamom.

1/7 Vidi galeriju Milan Vukotić u dresu Partizana Foto: Www.partizan.rs

Zagreb pogrešan izbor

Nikada Milan Vukotić nije dobio šansu u Zagrebu, ili je bio u drugom timu Dinama, ili na pozajmicama u Sloveniji, u Sežani, ili u BiH, u Zrinjskom. Usledio je povratak u Budućnost, a onda je prošle zime dobio poziv od Predraga Mijatovića. Nije mnogo razmišljao, stigao je u Partizana i evo za godinu dana rehabilitovao sopstvenu karijeru.

Danas je jedan od najtraženijih igrača crno-belih, klubovi koji se pominju iz njegovo ime su Bazel, Salcburg, Dinamo Moskva i Zenit. U toku ove sezone postigao je šest golova i upisao sedam asistencija u svim takmičenjima.

Balša Vukotić fudbaler Grafičara Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Balša stigao na mala vrata

Sa druge strane Balša Vukotić na mala vrata je stigao u Crvenu zvezdu i to u njen razvojni tim Grafičar, početkom 2025. Iako u početku nije dobijao veliku minutažu, radom i zalaganjem izborio se za poverenje trenera Marka Neđića. Karijeru je počeo u Komu, da bi preko Bokelja, Sutjeske i Mornara stigao do Beograda.

Prilično je snažan, ima dobru levu nogu i precizan centaršut. Pažnju javnosti skrenuo je ove jeseni u dreseu Grafičara u utakmicama Prve lige i meču Kupa Srbije, kada je uz Veljka Vukojevića bio najbolji u redovima beogradskog tima, koji je eiliminisao niški Radnički rezultatom 3:0.

Baš zbog toga počeli su intenzivnije da njegov razvoj prate ljudi iz Crvene zvezde. Ukoliko nastavi da pruža kvalitetne partije nije isključeno da se uskoro nađe u na radaru prvog tima i obuče crveno-beli dres.