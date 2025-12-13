Slušaj vest

Bivši fudbaler Fabio Mačelari, koji je igrao za Bolonju, Kaljari, Leće i Inter, danas živi od rada kao pekar, a po potrebi i kao sekač drva.

Razlog je jednostavan: Mačelari priznaje da je potrošio sve što je zaradio tokom profesionalne fudbalske karijere!

Promena života iz nužde Promena života nije bila njegova volja, bila je stvar nužde.

- Noćni život, diskoteke, prijateljstva, ludi troškovi, standard života koji sam mogao da priuštim dok sam jurio za loptom sa 20 godina. "U Bolonji sam zbog operacije pauzirao četiri i po meseca, a kada sam se vratio na teren otišao sam u Porto Servo i iznajmio jahtu. Tamo su mi se pridružile dve Ruskinje, bila je luda zabava,... Kada su u Bolonji saznali za to, raskinuli su ugovor sa mnom - rekao je Mačelari.

Novac koji je zarađivao baveći se sportom, sada zarađuje fizijalisanjem

- Sve to sada obezbeđujem znojem svog rada - rekao je tokom emisije Non è la d’Urso.

- Napravio sam greške i koristio drogu. Kada si mlad, određeni profiti ti dolaze, životni standard raste i ne shvataš šta te dalje čeka.

Novac trošio na drogu!

Mačelari je svojevremeno vlasniku Kaljarija priznao da redovno uzima kokain dok igra za njegov klub. Postao je zavisnik, ogroman novac trošio je na drogu a karijera se polako gasila. Klubovi iz Serije A su ga se rešili 2005. godine. Onda se desetak godina razvlačio po niželigašima, a 2015. je odlučio da se oprosti od fudbala.

Za Mačelarija je ponor počeo nakon završetka karijere na najvišem nivou. Od 2005. do 2015. godine, kada je okačio kopačke o klin, igrao je u nižim ligama, u kategorijama koje više nisu garantovale vidljivost niti značajnu zaradu.

- Povratak normalnom životu nije lak za fudbalera naviknutog na sve dobre stvari. Bio sam veoma velikodušan dok sam igrao, plaćao sam za sve kao pobožan čovek. Upao sam u tunel droge. Potrošio sam sve ušteđevine iz profesionalne karijere. U tim slučajevima shvatiš da moraš početi iznova ili umreti - priznao je.

Novi početak u rodnom gradu

Danas, bivši fudbaler vratio se da živi u Bobiju, svom rodnom gradu, daleko od buke fudbala. I dalje prati sport i ima licencu za trenera. Zajedno sa sinom i porodicom, trudi se da bude dobar primer, posebno mlađim igračima koji danas imaju slavu i novac.

- Žive isti život koji sam ja nekada vodio, idući po noćnim klubovima" - upozorava. "Pazite"!



Priča Fabija Mačelarija je opomena o zamkama slave i bogatstva. Mnogi fudbaleri našli su se na ivici provalije—i neki su platili najvišu cenu—ne shvatajući šta imaju i šta ih može čekati dalje.

