Pobedonosan gol za Torino postigao je Nikola Vlašić u 27. minutu.

Srpski vezista u ekipi Torina Ivan Ilić nije ulazio u igru.

Torino, koji je današnjim trijumfom prekinuo i niz od šest uzastopnih utakmica bez pobede u Seriji A, zauzima 12. mesto na tabeli sa 17 bodova, dok se Kremoneze nalazi na devetoj poziciji sa 20 bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Torino u Ređo Emiliji protiv Sasuola, a Kremoneze u Rimu protiv Lacija.

(Beta)

