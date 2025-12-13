Fudbaleri Torina pobedili su na svom terenu Kremoneze 1:0, u utakmici 15. kola Serije A, i prekinuli niz od tri uzastopna poraza u italijanskom prvenstvu.
TORINO PREKINUO CRNU SERIJU: Nikola Vlašić presudio Kremonezeu
Pobedonosan gol za Torino postigao je Nikola Vlašić u 27. minutu.
Srpski vezista u ekipi Torina Ivan Ilić nije ulazio u igru.
Torino, koji je današnjim trijumfom prekinuo i niz od šest uzastopnih utakmica bez pobede u Seriji A, zauzima 12. mesto na tabeli sa 17 bodova, dok se Kremoneze nalazi na devetoj poziciji sa 20 bodova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Torino u Ređo Emiliji protiv Sasuola, a Kremoneze u Rimu protiv Lacija.
(Beta)
