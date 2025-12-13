Slušaj vest

Fudbaleri Hofenhajma su savladali HSV sa 4:1 na domaćem terenu, u okviru 14. kola Bundeslige.

Domaći tim je već na poluvremenu imao prednost od dva gola, a potom u drugom poluvremenu potvrdio pobedu na meču.

Hofenhajm je došao do vođstva u osmom minutu, pogodio je Griša Promel za 1:0, a ptom je Ozan Kabak pogodio za 2:0 u 31. minutu meča. Strelac prvog gola bio je asistent kod drugog.

U drugom poluvremenu je Hofenhajm dodatno uvećao prednost, u 65. minutu je Tim Lamperle pogodio za 3:0, a Fisnik Aslani u 72, doveo svoj tim pred ubedljivu pobedu.

HSV je uspeo da dođe do utešnog pogotka u 82. minutu, pošto je pogodio Rajan Filip za 4:1. Isti igrač je imao šansu u prvom minutu nadoknade da dodatno ublaži poraz, ali nije bio precizan sa bele tačke.

Hofenhajm se nalazi na četvrtom mestu Bundeslige sa 26 bodova, dok je HSV na 14. poziciji sa 15 bodova.

U nastavku sezone Hofenhajm gostuje Štutgartu, dok HSV dočekuje Ajntraht Frankfurt.

Fudbaleri Ajntraht Frankfurta su savladali Augsburg minimalcem 1:0. Ricu Doan je pogodio za pobedu svog tima u 68. minutu, a u trećem i 86. minutu je VAR reagovao i poništio oba gola Augsburga zbog ofsajda.

