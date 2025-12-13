Slušaj vest

Na današnji dan pre tačno 47 godina fudbaleri Partizana osvojili prvi i jedini evropski trofej u svojoj istoriji.

U finalu Srednjeevropskog kupa (Mitropa kupa) crno-beli su savladali mađarski Honved rezultatom 1:0 a jedini pogodak postigao je legendarni Aca Trifunović iz jedanaesterca.

Partizan je finalnu utakmicu odigrao u sledećem sastavu: Zalad, Đurović, Kozić, Trifunović, Stojković, Lazičić, Zavišić, Živković, Santrač (Varga, Jović), Prekazi i Klinčarski.

Pred oko 4.000 gledalaca na stadionu JNA, po izuzetnom lošem terenu i vremenu meč je odsudio Antonin Vencel iz Čehoslovačke.

Trener je bio Ante – Biće Mladinić, kome je to ujedno bio i poslednji meč u Partizanu, pošto je posle osvajanja trofeja smenjen sa klupe crno-belih…

Takmičenje je bilo podeljeno u dve grupe, a u Partizanovoj su bili italijanska Peruđa i Zbrojovka iz čehoslovačkog grada Brna. Drugu grupu su činili Vojvodina, Honved i bečki Rapid, koji je ubrzo odustao od takmičenja.

Partizan je na putu do finala zabeležio 3 pobede i jedan poraz.

Najpre je u Beogradu ubedljivo savladao Zbrojovku iz Brna sa 5:1 na Stadionu JNA. Pred oko 10.000 gledalaca, golove su postigli – Vukotić (2), Trifunović, Grubješić i Prekazi.

Sledeći meč je odigran u Peruđi, 14. decembra 1977. i domaćini su pobedili sa 2:1, a jedini gol za Partizan postigao je Nenad Stojković.

Revanš utakmica u Brnu protiv Zbrojovke odigrana je 29. marta 1978. i ostvarena je velika pobeda - 3:2. Pobedu su golovima doneli Santrač, Vukotić i Jović. Spomena radi, Zbrojovka je te godine bila šampion i najbolji tim Čehoslovačke.

Poslednji meč u grupi odigran je 19. aprila 1978. pred 15.000 gledalaca protiv Peruđe koja je savladana sa 4:0, čime je Partizan ušao u finale. Golove su postigli – Klinčarski, Santrač, Jović i Zavišić

Inače Mitropa kup, ili kako je još nazivan Dunavski, odnosno Srednjoevropski kup, najstarije međunarodno klupsko takmičenje u Evropi. Sa kraćim prekidima Srednjeevropski kup se igrao od 1927. do 1992. godine (52 godine), a u njemu su najpre učestvovali samo klubovi iz Austrije, Čehoslovačke, Jugoslavije i Mađarske, da bi se kasnije pridružili Rumuni, Švajcarci i Italijani.

Od jugoslovenskih klubova ovaj kup su osvajali Crvena zvezda i Čelik po dva puta, po jednom Vojvodina, Partizan, Iskra iz Bugojna i banjalučki Borac.