Fudbaleri Majorke pobedili su na svom terenu Elče sa 3:1, u meču 16. kola španske Primere.
MAJORKA U ZAVRŠNICI DOŠLA DO TRI BODA: Maskareljo i Murići srušili Elče
Domaći tim poveo je golom Manuela Morlanesa u petom minutu, da bi Elče do izjednačenja stigao u 21. minutu autogolom Pabla Mafea.
Majorka je do pobede došla u završnici meča golovima Omara Maskarelja u 82. i Vedata Murićija u 89. minutu.
Elče na devetom mestu Primere ima 19 bodova, dok je Majorka 14. sa dva boda manje.
U sledećem kolu Elče dočekuje Rajo Valjekano, a Majorka gostuje Valensiji.
(Beta)
