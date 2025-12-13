Slušaj vest

Domaći tim poveo je golom Manuela Morlanesa u petom minutu, da bi Elče do izjednačenja stigao u 21. minutu autogolom Pabla Mafea.

Majorka je do pobede došla u završnici meča golovima Omara Maskarelja u 82. i Vedata Murićija u 89. minutu.

Elče na devetom mestu Primere ima 19 bodova, dok je Majorka 14. sa dva boda manje.

U sledećem kolu Elče dočekuje Rajo Valjekano, a Majorka gostuje Valensiji.

(Beta)

