Za tili čas - dva gola Partizana!
MUNJEVITO! Ovako je Partizan otključao Napredak, sviran je i penal - Milošević nastavlja teror! (VIDEO)
Fudbaleri Partizana dočekali su u Humskoj u 19. kolu Superlige Srbije Napredak iz Kruševca.
Nakon uvodnih 30 minuta igre bez gola, Partizan je za tili čas postigao dva pogotka i na poluvreme otišao sa lepom prednošću.
Partizan - Napredak Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Prvo je Ognjen Ugrešić u 37. minutu krunisao lepu akciju za 1:0, da bi samo tri minuta kasnije Jovan Milošević sa bele tačke povisio rezultat na 2:0!
Prethodno je u kaznenom prostoru gostiju oboren strelac gola Milošević.
