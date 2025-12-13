Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dočekali su u Humskoj u 19. kolu Superlige Srbije Napredak iz Kruševca.

Nakon uvodnih 30 minuta igre bez gola, Partizan je za tili čas postigao dva pogotka i na poluvreme otišao sa lepom prednošću.

Partizan - Napredak Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prvo je Ognjen Ugrešić u 37. minutu krunisao lepu akciju za 1:0, da bi samo tri minuta kasnije Jovan Milošević sa bele tačke povisio rezultat na 2:0!

Prethodno je u kaznenom prostoru gostiju oboren strelac gola Milošević.

Ne propustiteFudbalPARTIZAN - NAPREDAK: Blic krig crno-belih, dva gola za tri minuta
PARTIZAN-NAPREDAK_07.JPG
FudbalPARTIZANOV JEDINI EVROPSKI TROFEJ: Dana kada je Aca Trifunović doneo radost, a crno-beli smenili trenera
1231520.jpg
FudbalKLADIONICE ŠOKIRALE KVOTAMA ZA TITULU PRVAKA SRBIJE U FUDBALU: Neverovatan skok šansi Partizana - ovo je malo ko očekivao!
PARTIZAN-ZVEZDA_50.JPG
KvotaCRNO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Napredak: Gosti već otpisani!
FK Partizan

BONUS VIDEO:

Ovako su Grobari dočekali igrače Partizana Izvor: Kurir