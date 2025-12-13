Fudbaleri Železničara iz Pančeva pobedili su na svom terenu ekipu IMT-a sa 1:0, u meču 19. kola Super lige Srbije.
DARIO GRGIĆ PRESUDIO IMT: Železničar slavio u Pančevu
Gol za pobedu Železničara postigao je Dario Grgić u 43. minutu.
IMT je mogao do izjednačenja u 84. minutu, ali je pogodak Muse Sisakoa poništen zbog ofsajda.
Železničar na četvrtom mestu Super lige Srbije ima 31 bod, dok je IMT upisao peti meč bez pobede i nalazi se na 13. poziciji sa 19 bodova.
U poslednjem kolu prvog dela sezone Železničar gostuje Radničkom u Nišu, a IMT u Loznici dočekuje Partizan.
(Beta)
