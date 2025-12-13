Slušaj vest

Gol za pobedu Železničara postigao je Dario Grgić u 43. minutu.

IMT je mogao do izjednačenja u 84. minutu, ali je pogodak Muse Sisakoa poništen zbog ofsajda.

Železničar na četvrtom mestu Super lige Srbije ima 31 bod, dok je IMT upisao peti meč bez pobede i nalazi se na 13. poziciji sa 19 bodova.

U poslednjem kolu prvog dela sezone Železničar gostuje Radničkom u Nišu, a IMT u Loznici dočekuje Partizan.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMIROVALE MREŽE NA "KARAĐORĐU" Bez golova u meču Vojvodine i OFK Beograda
FK Vojvodina
FudbalPODELA BODOVA NA BANOVOM BRDU: Čukarički i Radnik odigrali nerešeno
cukaricki-radnik-7385514.JPG
FudbalKLADIONICE ŠOKIRALE KVOTAMA ZA TITULU PRVAKA SRBIJE U FUDBALU: Neverovatan skok šansi Partizana - ovo je malo ko očekivao!
PARTIZAN-ZVEZDA_50.JPG
KvotaCRNO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Napredak: Gosti već otpisani!
FK Partizan

Poslednji napad Crvene zvezde  Izvor: Arena Sport TV