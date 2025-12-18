Njihovi nastupi, stajlinzi i objave na društvenim mrežama redovno podižu temperaturu među fanovima širom Evrope.
Fudbal
Zbog njih se gledaju i najdosadnije utakmice! Ovo su najlepše sportske novinarke Evrope, među njima i Srpkinja! (GALERIJA)
Sportske novinarke već godinama ne osvajaju publiku samo informacijama, već i izgledom, šarmom i stavom. Među najbrutalnijim voditeljkama za kojima uzdišu muškarci kraj TV ekrana su Italijanka Dileta Leota, kao i Eleonora Inkardona, zavodljiva Deniz Aksoj, atraktivna Dora Panteli i Srpkinja Kristina Tomić, koja iz kadra u kadar ostavlja bez daha. Pogledajte njihova vrela izdanja:
Sportske novinarke Foto: PrintscreenInstagram, Printskrin/Instagram
