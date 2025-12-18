Slušaj vest

Sportske novinarke već godinama ne osvajaju publiku samo informacijama, već i izgledom, šarmom i stavom. Među najbrutalnijim voditeljkama za kojima uzdišu muškarci kraj TV ekrana su Italijanka Dileta Leota, kao i Eleonora Inkardona, zavodljiva Deniz Aksoj, atraktivna Dora Panteli i Srpkinja Kristina Tomić, koja iz kadra u kadar ostavlja bez daha. Pogledajte njihova vrela izdanja:

Foto: PrintscreenInstagram, Printskrin/Instagram

