Gosti iz Rima meč su završili sa devetoricom igrača na terenu. Prvi crveni karton dobio je Matija Zakanji u 42. minutu, a u 78. minutu isključen je i hrvatski fudbaler Toma Bašić.

Ipak, Lacio je sa dva igrača manje došao do tri boda, a strelac gola za goste bio je Tidžani Noslin u 82. minutu.

Na tabeli Serije A Lacio zauzima osmo mesto sa 22 boda, dok je Parma 17. sa 14 bodova.

Naredni meč Lacio igra na svom terenu protiv Kremonezea, a Parma dočekuje Fjorentinu.

(Beta)