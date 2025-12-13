Oglasio se trener Partizana Nenad Stojaković.
BOLJE 1:0, NEGO 3:2! Mudre reči Nenada Stojakovića nakon pobede u Humskoj!
Fudbaleri Partizana savladali su u Humskoj u meču 19. kola Superlige Srbije ekipu Napretka iz Kruševca rezultatom 3:2.
Odmah po završetku utakmice novinarima se obratio trener Partizana Nenad Stojaković:
Partizan - Napredak Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
- Čestitam gostima na hrabrosti večeras. Nije me iznenadila njihova partija, imaju kvalitet. Za nas su najvažniji tri boda i to je to. Bolje da je 1:0, nego da se primaju golovi - kratak je bio Stojaković za "TV Arena sport".
