Slušaj vest

Fudbaleri Partizana savladali su u Humskoj u meču 19. kola Superlige Srbije ekipu Napretka iz Kruševca rezultatom 3:2.

Odmah po završetku utakmice novinarima se obratio trener Partizana Nenad Stojaković:

Partizan - Napredak Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Čestitam gostima na hrabrosti večeras. Nije me iznenadila njihova partija, imaju kvalitet. Za nas su najvažniji tri boda i to je to. Bolje da je 1:0, nego da se primaju golovi - kratak je bio Stojaković za "TV Arena sport".

Ne propustiteFudbalMUNJEVITO! Ovako je Partizan otključao Napredak, sviran je i penal - Milošević nastavlja teror! (VIDEO)
FK Partizan
FudbalPARTIZAN - NAPREDAK: Ludnica u Humskoj, spektakularan gol Trifunovića! Gosti tražili penal
Partizan, Napredak
FudbalBludničio je sa Ruskinjama na jahtama, kokain je bio njegova svakodnevnica! Nekada uspešan fudbaler završio kao fizikalac! (FOTO)
profimedia-0980233722.jpg
EvroligaSTRANCI PLASIRALI BOMBU! Ovo je novi trener Partizana - preokret u Humskoj?
Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju KK Partizan

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir