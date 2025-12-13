Barselona pobedila Osasunu - 2:0.
LA LIGA! Barselona se mučila, ali ipak pobedila i dodatno pobegla Realu!
Domaći tim je pitanje pobednika rešio u drugom poluvremenu, dok su u prvom mreže “mirovale”. Bila je ovo sedma pobeda u nizu za katalonski tim.
Barselona opet igra na Nou Kampu Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia
Mogla je Barselona do vođstva u 23. minutu, ali je pogodak Ferana Toresa poništen posle reakcije VAR sobe zbog ofsajda.
Iako je Barselona dominirala, nije lako došla do vođstva, to se desilo tek u 70. minutu kada je Rafinja iskoristio dodavanje Pedrija i pogodio za 1:0.
Isti igrač je stavio tačku na meč u 86. minutu kada je pogodio za konačnih 2:0.
Barselona se nalazi na prvom mestu La Lige sa 43 boda. Ima sedam više od Reala uz utakmicu više. Osasuna je na 16. poziciji u šampionatu sa 15 bodova.
U nastavku sezone Barselona gostuje Viljarealu, dok Osasuna dočekuje Alaves.
