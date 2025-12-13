Slušaj vest

Fudbaleri Fulama pobedili su večeras na gostovanju Barnli sa 3:2, u meču 16. kola Premijer lige.Londonski tim poveo je u devetom minutu preko Emila Smita-Roua, dok je izjednačenje domaćoj ekipi u 21. minutu doneo Lesli Ugočukvu.

1/35 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Fulam je do novog vođstva došao u 31. minutu, a gol je postigao Kalvin Besi, da bi Hari Vilson u 58. minutu povećao na 3:1.

Barnli je do kraja meča uspeo da smanji rezultat, nakon pogotka Olivera Sonea u 86. minutu.

Srpski fudbaler Saša Lukić igrao je za Fulam od 79. minuta.

Fulam je prekinuo niz od dva vezana poraza u Premijer ligi i sada se nalazi na 13. poziciji sa 20 bodova, a Barnli ostaje na pretposlednjem, 19. mestu, sa 10 bodova.

U narednom kolu Fulam dočekuje Notingem Forest, dok Barnli gostuje Bornmutu.