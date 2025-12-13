- Nedostajalo je da se bolje snađemo kod naših šansi, jeftino smo primili drugi i treći gol protiv ekipe kakva je Partizan koja je nadmoćna, najveći broj golova u ligi. Drugi gol penal, treći gol komunikacija, ali pokazali smo karakter, možda smo zaslužili, da ne budem nerealan previše, ali možda smo zaslužili bod. Jer drugo poluvreme i situacija penal, ofsajd, nije ofsajd, prvo je trebalo da se pokaže da je penal, pa nešto drugo. Nama ostaje da radimo, kamo sreće da smo ranije pokazali ovaj karakter, bilo je tu povređenih igrača, tek smo pred kraj sezone ušli u ritam. U drugom poluvremena su momci pokazali hrabrije da može da se igra i bili smo opasni po gol rivala - rekao je Batak u razgovoru za TV Arena Sport.