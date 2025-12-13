Slušaj vest

Fudbaleri Partizana savladali su posle veoma dramatičnog meča ekipu Napretka iz Kruševca u 19. kolu Superlige Srbije sa 3:2.

Nakon utakmice oglasio se trener gostiju Radoslav Batak:

Partizan - Napredak Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Nedostajalo je da se bolje snađemo kod naših šansi, jeftino smo primili drugi i treći gol protiv ekipe kakva je Partizan koja je nadmoćna, najveći broj golova u ligi. Drugi gol penal, treći gol komunikacija, ali pokazali smo karakter, možda smo zaslužili, da ne budem nerealan previše, ali možda smo zaslužili bod. Jer drugo poluvreme i situacija penal, ofsajd, nije ofsajd, prvo je trebalo da se pokaže da je penal, pa nešto drugo. Nama ostaje da radimo, kamo sreće da smo ranije pokazali ovaj karakter, bilo je tu povređenih igrača, tek smo pred kraj sezone ušli u ritam. U drugom poluvremena su momci pokazali hrabrije da može da se igra i bili smo opasni po gol rivala - rekao je Batak u razgovoru za TV Arena Sport.

Ne propustiteKošarkaABA LIGA: Cedevita Olimpija razbila Bosnu!
OLIMPIJA.jpg
Ostali sportoviSVETSKI KUP U SKI SKOKOVIMA: Treća uzastopna pobeda Domena Prevca
profimedia-0981379950.jpg
FudbalLA LIGA! Barselona se mučila, ali ipak pobedila i dodatno pobegla Realu!
Barselona
FudbalBOLJE 1:0, NEGO 3:2! Mudre reči Nenada Stojakovića nakon pobede u Humskoj!
Nenad Stojaković

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom Izvor: Kurir