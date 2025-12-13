LIGA 1! PSŽ jedva protiv fenjeraša!
Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su kao gosti Mec 3:2 u meču 16. kola Lige 1.
Prvenac u dresu prvaka Francuske psotigao je još jedan sueprtalentovani tinejdžer koji je klub izbacio sa svoje trake psoeldnjih godina - Kventin Nđantu (2007. godište).
On je u 39. minutu duplirao prednost "svetaca" malo pošto je Gonsalo Ramos doneo vođtvo.
Delovalo je tada da će ekipa Luisa Enrikea još lakše sa fenjeršem u nastavku, ali su gosti u nastavku, maltene do samo kraja, hodali po trnju i doveli u pitanje osvajanje tri boda.
Na 1:2 smajio je Žesi Deminge, preciznim volej udarcem sa ivice šesnaesterca psoel neodlučne reakcije odbrane Parižana.
PSŽ je ponovo bio na +2 u 70. minutu kada je Desire Due potrvdio klasu i postigao gol nakon što je pretrčao gotovo 70 metara sa loptom i smestio je tamo gde je želeo.
Mec nije posustajao ni tada.
Drugi gol stigao je u režiji sjajnog Gruzina Giorgija Tsitaišvilija, za novi prilazak favoritu i ulazak u neizesnu završnicu utakmice.
Gosti su ipak shvatili šta im je činiti do kraja, bili su maksimalno foksuirani, konsolidovali su linije i čvrsto odbili sve nalete domaćih, sprečili tako veliku neprijatnost.
Parižani su sačuvali pobedu i vratili se na čelo tabele, ispred Lansa, uz meč više.
Bio je ovo i psolednji meč PSŽ-a ove godine, a prvi naredni im može doneti novi i psoeldnji trofej ove sezone - finale Interkontinentalnog Kupa koji igraju u Dohi protiv Flamenga 18. decembra.
BONUS VIDEO: