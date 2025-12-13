Vladimir Ivić u polufinalu izbacio Slavišu Jokanovića
SRPSKI OKRŠAJ U FINALU: Dušan Tadić i Vladimir Ivić igraju za trofej
Ekipe Al Vahde i Al Aina igraće u finalu Liga kupa Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Dušan Tadić, Al Vahda Foto: Screenshot
Biće to svojevrsno srpsko finale, pošto ćemo s jedne strane gledati Dušana Tadića, a sa druge Vladimira Ivića.
Tadićeva Al Vahda bila je bolja u polufinalnoj seriji od Al Džazire, za koju brani bivši golman Radničkog 1923 Stojan Leković.
U drugom polufinalu sastale su se ekipe srpskih trenera Vladimira Ivića i Slaviše Jokanovića. Ivićev Al Ain je bio bolji od Al Nasra.
