Ekipe Al Vahde i Al Aina igraće u finalu Liga kupa Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dušan Tadić, Al Vahda Foto: Screenshot

 Biće to svojevrsno srpsko finale, pošto ćemo s jedne strane gledati Dušana Tadića, a sa druge Vladimira Ivića.

Tadićeva Al Vahda bila je bolja u polufinalnoj seriji od Al Džazire, za koju brani bivši golman Radničkog 1923 Stojan Leković.

U drugom polufinalu sastale su se ekipe srpskih trenera Vladimira Ivića i Slaviše Jokanovića. Ivićev Al Ain je bio bolji od Al Nasra.

Dejan Savićević i Dušan Tadić
Dušan Tadić
tadic-milinkovicsavic.jpg
profimedia0883494648.jpg

Navijači, Dušan Tadić Izvor: Kurir sport /Miloš Bjelinić