Fudbaleri Bajer Leverkuzena pobedili su na svom terenu Keln sa 2:0, u utakmici 14. kola Bundeslige.
BAJER LEVERKUZEN SIGURAN NA SVOM TERENU: Keln srušen za šest minuta
Domaća ekipa povela je u 66. minutu golom Martina Terijea, da bi šest minuta kasnije konačnih 2:0 postavio Robert Andrih.
Bajer je prekinuo seriju od dva uzastopna poraza u Bundesligi i sada zauzima četvrto mesto sa 26 bodova, dok je Keln upisao peti meč bez pobede i nalazi se na devetoj poziciji sa 16 bodova.
U sledećem kolu Bajer gostuje Lajpcigu, a Keln dočekuje Union Berlin.
(Beta)
