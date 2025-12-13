Domaća ekipa povela je u 66. minutu golom Martina Terijea, da bi šest minuta kasnije konačnih 2:0 postavio Robert Andrih.

Bajer je prekinuo seriju od dva uzastopna poraza u Bundesligi i sada zauzima četvrto mesto sa 26 bodova, dok je Keln upisao peti meč bez pobede i nalazi se na devetoj poziciji sa 16 bodova.