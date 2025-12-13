Slušaj vest

Domaća ekipa povela je u 66. minutu golom Martina Terijea, da bi šest minuta kasnije konačnih 2:0 postavio Robert Andrih.

Bajer je prekinuo seriju od dva uzastopna poraza u Bundesligi i sada zauzima četvrto mesto sa 26 bodova, dok je Keln upisao peti meč bez pobede i nalazi se na devetoj poziciji sa 16 bodova.

U sledećem kolu Bajer gostuje Lajpcigu, a Keln dočekuje Union Berlin.

(Beta)

Ne propustiteFudbalBUNDESLIGA! Hofenhajm očitao lekciju Hamburgu!
profimedia0651458436.jpg
FudbalTO NIKAKO NE DOZVOLJAVA! Oglasio se izvršni direktor Dortmunda i otkrio šta je zabranio!
Borusija Dortmund
FudbalMILIONERI POTVRDILI DOBRU FORMU: Borusija Dortmund pobedila Hofenhajm
profimedia-1057450513.jpg
FudbalDOMAĆIN SLAVIO U GOLEADI: Hamburg pobedio Verder u Bundesligi
profimedia-1057400422.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir