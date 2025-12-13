Slušaj vest

Domaći tim je do vođstva došao u 11. minutu preko Đanluke Skamake.

Kaljari je izjednačio u 75. minutu golom Đanluke Gaetana, da bi šest minuta kasnije centaršut pred gol Kaljarija uputio srpski fudbaler Lazar Samardžić, a svoj drugi pogodak postigao Skamaka.

Samardžić je za Atalantu igrao od 79. minuta.

Atalanta se popela na 11. mesto Serije A sa 19 bodova, dok je Kaljari pao na 16. mesto sa 14 bodova.

U narednom kolu Atalanta gostuje Đenovi, a Kaljari dočekuje Pizu.

(Beta)

