Arsenal jedva preživeo Vulvse.
neverovatno
KAKVA LUDNICA U LONDONU! Arsenal u dubokoj nadoknadi srušio najgori tim Premijer lige!(VIDEO)
Fudbaleri Arsenala pobedili su Vulverhempton sa 2:1 u 16. kolu Premijer lige - autogolom u dubokoj nadoknadi drugog poluvremena.
Arsenal je jedva pobedio poslednjeplasirani tim lige Vulverhempton zahvaljujući autogolovima golmana gostiju Sema Džonstona i Žersona Moskere u 94. minutu.
Arsenal je sada na 36 bodova na prvom mestu, sa utakmicom više u odnosu na Siti koji ima 31 bod na drugom mestu, dok je Vulverhemtpon ostao poslednji sa samo dva boda.
