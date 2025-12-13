Fudbaleri Arsenala pobedili su Vulverhempton sa 2:1 u 16. kolu Premijer lige - autogolom u dubokoj nadoknadi drugog poluvremena.

Arsenal je sada na 36 bodova na prvom mestu, sa utakmicom više u odnosu na Siti koji ima 31 bod na drugom mestu, dok je Vulverhemtpon ostao poslednji sa samo dva boda.