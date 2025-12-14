Zanimljiva scena na tribinama stadiona Kamp Nou.
AUUU, KAKVA PROVOKACIJA! Navijači Barse "pecnuli" ljute rivale! Stadionom se orilo - "Ćabi ostani"
Fudbaleri Barselone upisali su sedmi uzastopni trijumf u La Ligi, pošto su na svom terenu rutinski savladali Osasunu rezultatom 2:0.
Tokom meča raspoloženi navijači Barse iskoristili su priliku da "pecnu" ljutog rivala Real, kome ne cvetaju ruže u poslednje vreme.
Dok aktuelni šampion igra sjajno, njihov najveći protivnik se muči. U poslednjih pet utakmica ima samo jednu pobedu i trenutno zaostaje za liderom sedam bodova, uz utakmicu manje.
Zbog loših rezultata, navijači Barse priželjkuju ostanak Ćabija Alonsa na klupi madridskog tima.
Tokom meča orilo se na tribinama: "Ćabi ostani".
