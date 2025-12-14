Slušaj vest

Fudbaleri Barselone upisali su sedmi uzastopni trijumf u La Ligi, pošto su na svom terenu rutinski savladali Osasunu rezultatom 2:0.

Tokom meča raspoloženi navijači Barse iskoristili su priliku da "pecnu" ljutog rivala Real, kome ne cvetaju ruže u poslednje vreme.

Dok aktuelni šampion igra sjajno, njihov najveći protivnik se muči. U poslednjih pet utakmica ima samo jednu pobedu i trenutno zaostaje za liderom sedam bodova, uz utakmicu manje.

Zbog loših rezultata, navijači Barse priželjkuju ostanak Ćabija Alonsa na klupi madridskog tima.

Tokom meča orilo se na tribinama: "Ćabi ostani".

Kurir sport

Ne propustiteFudbalPOZNATA SUDBINA SALAHA NA ENFILDU! Oglasio se Arne Slot!
Mohamed Salah Liverpul
FudbalNENORMALNO INTERESOVANJE: Više od 5 miliona zahteva za karte za Mundijal u prvih 24 sata! Navijačima ne smetaju ni enormne cene ulaznica
FIFA Svetsko klupsko prvenstvo
FudbalKAKVA LUDNICA U LONDONU! Arsenal u dubokoj nadoknadi srušio najgori tim Premijer lige!(VIDEO)
Arsenal
FudbalKALJARI PORAŽEN U BERGAMU: Atalanta slavila - Samardžić dobio šansu u završnici
Atalanta

Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir