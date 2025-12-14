Slušaj vest

Navijači Vojvodine su rekli svoje i poslali moćnu, kratku i jasnu poruku – Dušan Tadić 10.

Transparent je krasio istočnu i zapadnu tribinu stadiona „Karađorđe“ na meču Vojvodina – OFK Beograd. Više od 5.000 gledalaca s oduševljenjem su prihvatili poruku o želji da se Tadić vrati u svoju Vošu.

Dušan Tadić nikada nije ni krio da je Vojvodina njegov jedini klub u domovini, a ljubav između njega i „stare dame“ je obostrana, što su pokazali navijači porukama upućenim bivšem kapitenu.

Nema sumnje da će poruke sa stadiona u „srpskoj Atini“ doći do Dušana, a Vojvodinaši se nadaju da će i povećati njegovu želju da karijeru završi u omiljenom dresu.

Tadić je blizu da uđe i u čuveni Vošin „klub 100“, do toga ga deli još samo tri utakmice. Dušan je zabeležio 97 nastupa za Vojvodinu uz učinak od 27 golova i 15 asistencija.

Da li će nastaviti tamo gde je stao pre tačno 15 godina? Navijači Vojvodine danas su poručili šta je njihov najveći san.