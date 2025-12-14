Slušaj vest

Pomoćni trener Vojvodine Predrag Kandić smatra da je podela bodova sa OFK Beogradom realan ishod.

Fudbaleri „stare dame“ remizirali su sa OFK Beogradom rezultatom 0:0 u poslednjem meču na „Karađorđu“ ove godine.

– Mislim da smo imali sadržajnu utakmicu, posebno u prvom poluvremenu. Šanse u prvom poluvremenu su bile bolje iz koje se postižu golovi, u drugom poluvremenu bila je veća ravnoteža na terenu. Rezultat na kraju je bio realan. Momci su dali sve od sebe, ostaje žal što nismo potvrdili pobedu protiv Crvene zvezde, ali da je bilo bolje danas nego prošli put protiv IMT-a. Zadovoljni smo upupnim bodovnim saldom na tabeli i idemo u Ivanjicu da pokušamo da ostvarimo pobedu za kraj jesenjeg dela sezone – rekao je Kandić.

Kandić je konstatovao da i ulazak Džona Merija i ostalih rezervista nije mogao mnogo da promeni tok utakmice zbog brojnih prekida igre.

– Drugo poluvreme proteklo je uz mnogo prekida. Mislim da je Meri donosio mnogo, nije bitno kada je ulazio u igru. Možda je izostala igra u oba smera i fudbal generalno, i to je uticalo da Meri dođe do izražaja, kao i ostali igrači koji su ušli u igru – zaključio je Kandić.